Szukają poszkodowanych w trakcie burzy na Giewoncie

Tragedia na Giewoncie lekcją na przyszłość

Międzynarodowy Komitet Ratownictwa Alpejskiego (ICAR) po tragedii na Giewoncie został zobligowany do tego, aby przeanalizować to zdarzenie i opracować praktyczne wytyczne na przyszłość. - To ważne nie tylko dla naszych służb ratunkowych, ale również dla służb z innych górskich rejonów świata. Wypadki masowe zdarzają się wszędzie, ale w terenach górskich mają szczególnie dramatyczny przebieg z uwagi na teren, trudności w dotarciu do poszkodowanych i transporcie – powiedział w rozmowie z PAP Sylweriusz Kosiński, lekarz i ratownik TOPR, opracowujący przebieg akcji.