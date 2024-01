Polska stolica ferii zimowych. Pierwszy tydzień "taki sobie"

Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej podkreśla, że pierwszy turnus ferii ma w tym roku duże znaczenie dla całości sprzedaży zimowej ze względu na to, że zaczęło się od województwa mazowieckiego. - W tamtym roku to województwo miało ferie na końcu i było naprawdę dobrze. W tym roku dodatkowo tak się ułożyło, że wiele osób z tamtego regionu Polski przedłużało wyjazdy świąteczno-noworoczne. Nie ukrywajmy, że jeśli ktoś wydłużył pobyt do 6-7 stycznia, to nie chciał za tydzień, czy dwa tygodnie przyjeżdżać w to samo miejsce - wyjaśniła Wojtowicz.