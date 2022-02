Szwecja w euforii po zniesieniu restrykcji. "Wracamy do życia"

Skończyły obowiązywać także kontrole graniczne podróżnych wjeżdżających z UE. Nie będą sprawdzane już certyfikaty covidowe, a niezaszczepieni nie muszą okazywać negatywnego wyniku testu. To świetne wieści dla turystów z naszego kraju, którzy z łatwością mogą znowu wybrać się na kilka dni do Szwecji. Z łatwością, bo z wielu polskich miast dostępne są loty do Szwecji, trwają ok. godzinę, a bilety są bardzo tanie.