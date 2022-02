Zmiany zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii. "Bilety są śmiesznie tanie"

- Restrykcje dla podróżujących do Wielkiej Brytanii były tak skomplikowane, że w ogóle nie brałam pod uwagę tego kierunku na wyjazd. Ale jak tylko się dowiedziałam, że je znoszą, to pomyślałam sobie, że to dobra okazja na city break, bo bilety są śmiesznie tanie - mówi Ilona Raczyńska, dziennikarka WP. - Wybieram się w marcu do Londynu. Już nie mogę się doczekać.