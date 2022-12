Szymbark. Dom do góry nogami i inne atrakcje

Do szymbarskiego bunkra prowadzi podziemny tunel. Po jego pokonaniu docieramy do otuliny właściwego bunkra, gdzie jednocześnie może przebywać nawet 60 osób. Kiedy zgasną światła, rozpoczyna się nagrany "nalot", który brzmi bardzo realistycznie. Jako 9-latka, przebywająca na wycieczce szkolnej, nie doceniłam tego miejsca. Co więcej, po prostu się bałam. Gdy wróciłam tam po prawie 15 latach, zmieniłam zdanie. Polecam wejść tam każdemu, kto choć trochę interesuje się historią. Na ścianach bunkra wiszą tablice informujące o Gryfie i jego bohaterach.