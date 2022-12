Chce zdobyć Koronę Ziemi. "Największym wrogiem w górach jest wysokość"

Na dole w Ekwadorze w tym momencie jest około 25-28 st. C, natomiast na szczytach, jeśli będzie słońca może być około 0 st. C, ale jeśli będzie pochmurnie, to spodziewamy się temperatury do -15, nawet -20 st. C. Aczkolwiek nie są to temperatury drastyczne w porównaniu do Himalajów, bo tam na takiej wysokości temperatury spadają to -30 st. C. Oczywiście w sezonie letnim, nie podczas zimowych wyjść. Trzeba pamiętać, że idziemy po kilkanaście godzin, często wychodzimy w nocy, w związku z powyższym trzeba być adekwatnie ubranym, aby się nie przeziębić. Na to też są odpowiednie metody, np. rozgrzewacze do butów, rozgrzewacze do rękawiczek, różne typy rękawiczek, chociażby ładawice.