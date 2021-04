Tajemnicza budowla w podziemiach Naryn-Kala. Czy jest to jeden z najstarszych kościołów?

Archeolodzy niedawno odkryli bardzo niezwykłą konstrukcję w podziemiach starożytnej rosyjskiej fortecy Naryn-Kala. Jak dotąd istnieją tylko spekulacje na temat jego celu i pochodzenia. Jednak może to być jeden z najstarszych kościołów na świecie! Jaki jest sekret fortecy, która ma być bramą do innego świata?

Najstarsza twierdza w Rosji, zbudowana w VI wieku przez Persów w mieście Derbent w Dagestanie, jest sama w sobie bardzo interesującą budowlą. To także największa fortyfikacja w całym Kaukazie Północnym, miała bowiem bronić ówczesnego imperium przed nordyckimi plemionami koczowniczymi. Na cały system fortyfikacji górskiej o nazwie Dag-Bars o długości 40 kilometrów wykorzystano więcej materiału niż podczas budowy piramidy Cheopsa. Uważa się, że Naryn-Kala ukrywa portal do innego świata. Czy znajduje się on pod powierzchnią fortecy?

Badanie promieniowaniem kosmicznym

Tajemnicza przestrzeń o kwadratowej formie i na wpół rozebranym sklepieniu znajduje się jedenaście metrów pod ziemią. Niektórzy badacze uważają, że był to kościół lub świątynia, inni twierdzą, że był to tylko zbiornik na wodę. Następnie naukowcy próbowali uzyskać więcej informacji, korzystając ze specjalnej metody mapowania przestrzeni podziemnych, która została również wykorzystana podczas przeglądu piramid.

Jest to technologia wykorzystująca promienie kosmiczne, które monitorują ruch tzw. mionów, mikroskopijnych cząstek, które napływają z kosmosu i nieustannie opadają na planetę Ziemię. Miony przechodzą przez materię, ale ich prędkość się zmienia. Badając je, można wykryć wybrzuszenia i zmapować całą przestrzeń podziemną.

Tajemnicza przestrzeń o kwadratowej formie znajduje się 11 m pod ziemią (Enigma)

Pytania przybywają

Pomieszczenie, które według dostępnych informacji ma dwanaście metrów szerokości, jest prawie całkowicie schowane w górze. Nad powierzchnią widać tylko fragment połowy zniszczonej kopuły z III wieku. Do tej pory pomieszczenie to było uważane za zbiornik na wodę. Ale teraz naukowcy kwestionują to twierdzenie. Wydaje mi się dziwne interpretowanie tych przestrzeni jako zbiorników wodnych. Odkryliśmy już w twierdzy zbiorniki wodne, które miały zupełnie inny kształt, wyjaśnia archeolożka Natalia Polukhina.

Według aktualnych szacunków pomieszczenie w momencie budowy również nie znajdowało się pod ziemią, lecz stało na wzniesieniu. Wciąż mamy więcej pytań niż odpowiedzi, dodaje Polukhina. Naukowcy pracują obecnie nad stworzeniem trójwymiarowego obrazu budynku, który powinien definitywnie określić jego pierwotne znaczenie. Gdyby był to naprawdę kościół, konstrukcja miałaby niewyobrażalną wartość historyczną. Jednocześnie jednak jej badania otwierają spekulacje na temat legend o bramie do innego świata, która ma się skrywać w twierdzy.

Miejsce tajemniczych rytuałów

Arabowie również uważali to miejsce za wyjątkowe. Zgodnie z aktualnymi hipotezami zakopali tajemniczy starożytny kościół po zajęciu Derbentu w około VII wieku. Na przykład w twierdzy znajdują się pozostałości islamskiej świątyni rytualnej z X wieku, zwanej Bramami Dnia Sądu. To ona później stworzyła historię o bramie do innego wymiaru. Muzułmańscy mistycy twierdzili, że słychać tam głos Boga. Jednak dalsze badania w tym szczególnym miejscu są bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

Archeolodzy nie mogą prowadzić na terenie twierdzy klasycznych wykopalisk i innych prac w celu zachowania konstrukcji murów, które przez długi czas znajdowały się pod wodą. Ponadto całe terytorium twierdzy objęte jest ochroną dziedzictwa kulturowego UNESCO. Nie jest więc pewne, czy tajemnice podziemnych przestrzeni kiedykolwiek zostaną ujawnione.

