Tajemnicza kula na plaży w Japonii. Ludzie pytają, czy to "Dragon Ball"

Historia kuli zdążyła już obiec cały świat, a miejscowi dorobili wiele teorii na temat jej pochodzenia. Jak pisze The Guardian, tajemniczy obiekt porównują np. do jaja smoka z popularnej mangi pt. "Dragon Ball", albo do wielkiego klopsika. Niektórzy idą o krok dalej i mówią wprost, że to coś spadło z kosmosu. Więksi realiści uważają, że może być to po prostu zardzewiała boja.