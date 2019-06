Takie rzeczy tylko w Gdyni. Przydałyby się i w Warszawie

Choć nie mieści się nad brzegiem morza, nazywa się Przystań. To już kolejne, czwarte miejsce tego typu w Gdyni. Ideą jest raczej oddolna współpraca mieszkańców, niż narzucana przez prowadzących "animacja".

Co można robić w Przystani Gdynia

Główne pomieszczenie to coś w rodzaju świetlicy. W sali znajdują się duże stoły do wspólnego użytku, przy których znajdzie się miejsce nawet dla około 30 osób. Można przy nich popracować, poczytać, skorzystać z internetu, czy po prostu porozmawiać. To nie wszystko.