Tandeta, kicz i dobry humor. Tak linie lotnicze świętują Boże Narodzenie

W dniach poprzedzających Boże Narodzenie oraz Nowy Rok porty lotnicze notują wzmożony ruch, a przewoźnicy biją rekordy frekwencji. Jedna z amerykańskich linii lotniczych postanowiła zachęcić pasażerów, by ruszając w podróż na święta, mieli na sobie odpowiedni ubiór. Co się kryje pod tym hasłem?

Duch świąt Bożego Narodzenia unosi się pod koniec grudnia wszędzie – także nad portami lotniczymi. Jedne z amerykańskich linii lotniczych postanowiły sprawdzić, czy pasażerowie korzystający z ich oferty mają do siebie w tym wyjątkowym czasie dystans, a przy okazji poprawić humory swoim gościom.

Taki prezent czekał na pasażerów linii Alaska Airlines 20 grudnia. To wyjątkowy dzień nie tylko ze względu na szczyt świątecznej gorączki, ale też celebrowany wówczas... Narodowy Dzień Brzydkiego Świątecznego Swetra. Obchodzony jest on każdego roku w trzeci piątek grudnia. Zasada jest prosta – tego dnia należy ubrać charakterystyczny świąteczny sweter, a potem podzielić się swoimi zdjęciami z rodziną i znajomymi, poprawiając im tym samym nastrój.

Przedstawiciele linii lotniczych przyznali, że w ten sposób chcieli puścić oko do tych wszystkich, którzy są w tym czasie przytłoczeni i zdenerwowani od nadmiaru różnych bodźców oraz nieco zmęczeni przygotowaniami do świąt.

- Wiemy, że dla niektórych świąteczne podróże mogą być stresujące. To dlatego postanowiliśmy zadbać o to, by latanie z "weselszym przewoźnikiem" o tej porze roku zamieniło się w doświadczenie, które będzie dostarczać niekończącą się radość – powiedziała Natalie Bowman z linii Alaska Airlines.