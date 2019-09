Linie lotnicze wracają do kontrowersyjnego pomysłu. Chcą ważyć pasażerów

Powraca drażliwy temat związany z ważeniem pasażerów przez przewoźników. Kontrowersyjna zmiana w regulaminie jest motywowana chęcią "zbalansowania kosztów". Znając wagę podróżnego, linia będzie mogła obliczyć, ile zużywa na niego paliwa podczas lotu.

Zużycie paliwa w samolotach może się znacznie różnić w zależności od przewożonej masy całkowitej. Im większy ładunek, tym więcej paliwa trzeba zużyć podczas lotu. Konsekwencją tego jest większa emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

Obecnie wykorzystuje się niedokładną technikę, opartą na zaokrąglonych wartościach (wprowadzoną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego w 2009 r.). Podczas obliczeń bierze się pod uwagę średnią masę mężczyzn (ok. 88 kg), kobiet (ok. 70 kg) i dzieci (ok. 35 kg). Jednak ta metoda zawodzi, ponieważ w rzeczywistości linie często zużywają większą ilość paliwa.