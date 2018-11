Tanie loty na Sylwestra. Top pomysły na powitanie 2019 roku poza domem

Sylwestrową noc można przywitać na różne sposoby – wielu chciałoby połączyć powitanie kolejnego roku z ekscytującą i tanią podróżą. Przedstawiamy kilka ciekawych propozycji dla poszukiwaczy przygód, wrażeń i emocji, zwłaszcza tych, którym nie zostało zbyt wiele urlopu.

Bonusem jest rozsądna cena, zwłaszcza w tak gorącym momencie i szczycie zimowego sezonu turystycznego. Szalona impreza, parada, grzane wino na świątecznym jarmarku i jeszcze więcej czeka na ciekawskich świata. Lepiej nie zwlekać z decyzją – za chwilę ceny poszybują w górę.

Świąteczna stolica Bałtyku: Kowno od 225 zł

Do tej pory to Wilno zapraszało cenami biletów lotniczych, a tym razem pojawia się oferta taniego lotu do Kowna. Patronem tego miasta jest Święty Mikołaj, zatem można się spodziewać świątecznego szaleństwa, nawet gdy święta już miną (jarmarki świąteczne nadal będą czynne). Zanim o północy na rynku rozbłysną fajerwerki, warto przejść się bez pośpiechu Aleją Wolności, gdzie można coś zjeść, kupić pamiątkę z wyjazdu i pozachwycać się zarówno elegancją, jak i prostotą Kowna. Warto odwiedzić Dolinę Mickiewicza, czyli ulubiony szlak spacerowy poety w okresie, kiedy tam mieszkał. Będąc w Kownie koniecznie trzeba pójść do jednego z dostępnych na miejscu muzeów – a trzeba wiedzieć, że miasto z nich słynie.

Niezapomniana impreza: Londyn od 310 zł

Londyn brzmi banalnie? Nie w Sylwestra! To miasto naprawdę umie się bawić. Stolica Wielkiej Brytanii świętuje długo i treściwie – nic dziwnego, że wielu chce spędzić Sylwestra właśnie tam. Tradycyjnie Londyńczycy zbierają się na Trafalgar Square, północ odmierza nie byle kto, ale sam Big Ben. Do pokazu fajerwerków wokół London Eye przykłada się co roku wiele starań i naprawdę oszałamia on sylwestrowiczów. Dobrym puntem obserwacyjnym pokazów jest na przykład Westminster Bridge. W ten wyjątkowy czas można też pokusić się o rejs Tamizą (skąd równie dobrze ogląda się rozbłyskujące niebo), ale o tę opcję warto postarać się wcześniej.

Impreza palce lizać: Kijów od 215 zł

Dla tych, którzy nie skorzystali jeszcze z gościnności mieszkańców Kijowa to ostatni moment, aby zobaczyć stolicę Ukrainy w 2018 r. Ze względu na choinkę i inne świąteczne dekoracje nie można ominąć okolic placu Kontraktowego i placu św. Zofii. Na tym ostatnim można także powitać nowy rok. Podczas grudniowych mrozów ukraińska kuchnia, która choć do lekkostrawnych nie należy w zimę ciepło i pysznie wypełni brzuchy np. pierogami, barszczem, kwaśnicą, mięsem i śmietaną.

Klasyczna zabawa: Wiedeń od 215 zł

Wiedeń jest szykowny i reprezentacyjny, ale także artystyczny i nowoczesny. Co więcej, cieszy się rosnącą popularnością. Nowy Rok w stolicy Austrii to zróżnicowana zabawa na Starym Mieście np. fetowanie nadejścia 2019 r. wśród klasycznych rytmów na ulicy Graben, tańczenie walca lub oglądanie fajerwerków w parku Prater czy pod ratuszem, a także próbowanie lokalnych smakołyków. Wiedeń, jak i cała Austria, to raj dla uzależnionych od czekoladek. Słynna Opera Wiedeńska zachwyca melomanów z całego świata, a jednocześnie zachęca wszystkich do obcowania z pięknymi dźwiękami. Fani muzyki poważnej, którym nie uda się dotrzeć do słynnej opery powinni odwiedzić Katedrę św. Szczepana, która zaprasza na bezpłatne koncerty organowe.

Zimowa iskra: Sztokholm od 162 zł

Delikatny śnieg i lekko szczypiący mróz – grudniowa sceneria Sztokholmu wydaje się idealna na pożegnanie starego roku. Koniecznie wybierz się na sylwestrowy spacer barwną wystawowo-butikowo-galeryjną ulicą Götgatan. Na imprezę dobry będzie zarówno Södermalm jak i Östermalm. Gamla Stan także przyciąga klimatem i różnymi klasycznymi wydarzeniami np. noworocznym koncertem w kościele Starkyrkan. Fajerwerki obejrzysz przy Skansenie, zawsze ładnie widać je także z nabrzeża portowego starego miasta czy z umiejscowionego wyżej Fjällgatan.

