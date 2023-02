Tatry ponownie otwarte dla turystów. Zamkniętych pozostaje tylko pięć szlaków

"Po przeprowadzeniu oceny zagrożenia lawinowego przez TOPR — na ich wniosek — potwierdzamy odwołanie zamknięcia całego obszaru polskich Tatr z wyjątkiem: Drogi z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka; szlaku od Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich; szlaku narciarskiego prowadzącego przez Żleb Marcinowskich — z Polany Kondratowej do wylotu Doliny Świńskiej; szlaku narciarskiego prowadzącego tzw. Górnymi Padakami — od dolnego łącznika do wylotu Doliny Świńskiej" – poinformował Tatrzański Park Narodowy.