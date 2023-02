Schroniska w Tatrach odcięte od świata. Kilkanaście osób utknęło w Pięciu Stawach

W związku z czwartym stopniem zagrożenia lawinowego TPN na wniosek TOPR zamknął do odwołania dwa popularne szlaki: do Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów. Oznacza to, że nie jest możliwe dojście do schronisk. Turyści, którzy w nich przebywają, też nie mogą zejść z powrotem do miasta. "Okien nie widać" - poinformowało Pięć Stawów i opublikowało zdjęcia.