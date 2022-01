Wysłali drona, aby pomóc turystom. Teraz będą go szukać

W piątek 21 stycznia wieczorem trójka turystów utknęła na Kopie Kondrackiej. Ze względu na bardzo trudne warunki ratownicy TOPR nie mogli dotrzeć do poszkodowanych, ale za pomocą drona dostarczyli im rzeczy dzięki którym mogli oni przetrwać noc w jamie śnieżnej, ponieważ temperatura na szczytach spadała w nocy do minus 17 st. C.