Ten kierunek nie ma sobie równych. Będzie hitem następnych sezonów

Ekspertka dodaje także, że jednym z celów Ministerstwa Kultury i Turystyki Turcji jest rozszerzenie sezonu przyjazdowego na cały rok, co konsekwentnie jest realizowane już od jakiegoś czasu. - Inny cel to włączenie w turystykę każdego miasta – mowa o rozwoju turystyki metropolitalnej. Już dziś wiele osób lata nie tylko do Stambułu, ale też do Antalyi, by pozwiedzać - opowiada. - Miasto kojarzy się z wypoczynkiem nad Morzem Śródziemnym – to właśnie tam znajduje się lotnisko na Riwierze Tureckiej, w rzeczywistości jest milionową metropolią, która łączy atmosferę dużego ośrodka z kurortowym klimatem. Zimą latamy też do Turcji na narty – sezon w Kayseri rozpocznie się w połowie grudnia - dodaje.