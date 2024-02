To koniec japońskiego festiwalu golasów. Somin-sai nie przetrwał próby czasu

Japońskie społeczeństwo cały czas się starzeje

Od czasu boomu gospodarczego w latach 80. XX w. liczba ludności Japonii stale spada, a współczynnik dzietności wynosi 1,3 – znacznie poniżej współczynnika 2,1, wymaganego do utrzymania stabilnej populacji. Od ponad dziesięciu lat w Japonii liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń, a to stanowi rosnący problem dla liderów czwartej co do wielkości gospodarki świata.