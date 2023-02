To nie były bezpieczne ferie. Nawet 100 pacjentów dziennie

Lekarze mają co robić

Wyjątkowo śnieżne ferie przyciągnęły na zimowy wypoczynek pod Tatry dużą liczbę gości. Co roku podczas ferii urazówka zakopiańskiego szpitala powiatowego przeżywa prawdziwe oblężenie. Trafiają tu głównie poszkodowani podczas wypadków narciarskich lub w wyniku upadków na szlakach turystycznych, czy na śliskich chodnikach. Dziennie jest to aż od 60 do nawet 100 poszkodowanych.