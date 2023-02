Zima odchodzi w zapomnienie? W górach są już oznaki wiosny

Kiedy zaczyna się wiosna?

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny jest stały — to zawsze 21 marca. W tym roku wypada on we wtorek. Z kolei rozpoczęcie wiosny astronomicznej zależy od ruchu Słońca, więc datą ruchomą. Jej pierwszy dzień przypada na równonoc (czas, w którym noc i dzień trwają dokładnie tyle samo — 12 godzin), czyli w dniu przesilenia wiosennego. W tym roku astronomiczna wiosna zacznie się dzień wcześniej niż kalendarzowa, czyli w poniedziałek 20 marca.