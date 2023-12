Top10 – hotelowe hity przedsprzedaży

Istnieje co najmniej kilka mocnych argumentów, które przemawiają za tym, żeby wakacje zaplanować z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Po pierwsze, wówczas można wybierać spośród wielu ofert – później nie jest to już takie oczywiste, bo najlepsze hotele wyprzedają się bardzo szybko. Drugi argument to oczywiście niższa cena. Nawet jeśli najpopularniejsze miejsca od czasu do czasu pojawiają się w ofertach last minute, to trzeba zapłacić za nie znacznie więcej niż w przedsprzedaży. Kolejny plus to możliwość zaplanowania budżetu na nadchodzące miesiące. Przy rezerwacji wystarczy wpłacić jedynie zaliczkę, a resztę kwoty można przelać miesiąc przed wylotem.