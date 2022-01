TOPR szukał go dwa dni. W końcu mężczyzna wysłał kuriozalną wiadomość

Jak podaje TOPR w swojej kronice, w noc sylwestrową (ok. godz. 2:30) do centrali w Zakopanem dotarło zgłoszenie od policji. Funkcjonariusze poinformowali ratowników o poszkodowanym mężczyźnie mającym problemy z oddychaniem i silne duszności. Zgłosił się on na numer 112, ale nie podał swojej dokładnej lokalizacji.