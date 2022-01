Najtańsze kurorty narciarskie w Europie. Jest polski akcent

Najtańsze kurorty narciarskie w Europie

Które miejsca poleca Lonely Planet? We Włoszech warto wybrać Sauze d'Oulx oferujące niemal 300 km tras, gdzie za sześciodniowy karnet zapłacimy 208 euro (ok. 950 zł). Z kolei koszt tygodniowego wynajmu apartamentu to w tamtych okolicach ok. 600 euro (ok. 2,7 tys. zł). W równie popularnej wśród narciarzy Francji polecane jest Val Cenis. Tam za karnet zapłacimy 160 euro (ok. 730 zł), a za noclegi ok. 550 euro (ok. 2,5 tys. zł).