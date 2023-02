TPN wydał komunikat, który ucieszy turystów. Dwa popularne szlaki będą otwarte

Na trasę wysłano pługi

Aby udostępnić turystom dojście do Morskiego Oka, na trasę wysłano pługi. "Ruszą na drogę do Morskiego Oka, by odblokować odcinek do Włosienicy. Będziemy także próbowali usunąć powalone drzewa w linii drogi, by umożliwić bezpieczne przejście przez lawinisko" – informował Tatrzański Park Narodowy.