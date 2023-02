Turyści utknęli w Tatrach. Mieli ze sobą roczne dziecko

W Tatrach utknęli turyści z rocznym dzieckiem

We wtorek 7 lutego ratownicy Horskiej Zachranej Sluzby otrzymali informację, że troje turystów potrzebuje pomocy. Okazało się, że była to kobieta z rocznym dzieckiem oraz mężczyzna ważący ok. 150 kg. Turysta stracił siły, bo bezskutecznie walczył o to, by wydostać się z głębokiego śniegu.