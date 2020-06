Morskie Oko – co warto wiedzieć o największym jeziorze w polskich Tatrach?

Morskie Oko to największe i zarazem najczęściej odwiedzane jezioro w Tatrach polskich. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w tych górach, dzięki czemu można o nim powiedzieć, że jest symbolem polskich Tatr. Nad staw prowadzi wygodny szlak, a trasa przypomina bardziej długi spacer niż górski treking. Co o Morskim Oku powinien wiedzieć każdy miłośnik gór? Ile zajmuje przejście szlaku nad największy tatrzański staw?

Morskie Oko – położenie Morskie Oko jest położone na wysokości 1395 m n. p. m. u stóp Mięguszowieckich Szczytów w Dolinie Rybiego Potoku po polskiej stronie Tatr. Jezioro ma powierzchnię około 35 ha, co sprawia, że jest ono największym tatrzańskim jeziorem. Pierwotnie jezioro było nazywane przez górali Białym Stawem. Nazwa Morskie Oko to tłumaczenie z niemieckiego, ponieważ niemieccy osadnicy nazywali wszystkie tatrzańskie jeziora Meeraugen, co znaczy morskie oko. Inna stosowana kiedyś nazwa to Rybie Jezioro. Nazwa wzięła się stąd, że Morskie Oko jest jednym z niewielu naturalnie zarybionych tatrzańskich stawów.

Nad Morskim Okiem położony jest Czarny Staw pod Rysami, który jest charakterystycznym punktem w drodze znad Morskiego Oka na Rysy. Nad dwoma stawami wznosi się ponad 20 szczytów, między innymi:

• Rysy,

• Niżnie Rysy,

• Granaty,

• Mięguszowieckie Szczyty,

• Szpiglasowy Wierch,

• Mnich,

• Wołowy Grzbiet,

• Żabia Turnia Mięguszowiecka,

• Miedziane.

Roślinnością, która dominuje w okolicach stawu jest kosodrzewina i rosnące w niej limby. Poza tym, nad Morskim Okiem można zobaczyć bardzo rzadkie gatunki roślin, takie jak wełnianeczka alpejska, tojad kosmaty, świetlik bezkostny, bylica skalna, turzyca Lachenala oraz zimoziół północny.

Morskie Oko jest najbardziej znanym tatrzańskim stawem, do którego co roku wybiera się mnóstwo turystów. Podczas wakacji na drodze do Morskiego Oka pojawia się nawet kilka tysięcy osób dziennie. W większości przypadków Morskie Oko jest głównym celem wycieczek, jednak jest to również dobry punkt wypadowy w wyższe góry.

East News

Morskie Oko – ile się idzie? Szlak nad Morskie Oko zaczyna się w Palenicy Białczańskiej, dokąd kursują busy z Zakopanego i okolicznych miejscowości. W Palenicy jest również parking. Ze względu na dużą liczbę osób przyjeżdżających na ten szlak, w sezonie wakacyjnym warto rozpocząć wycieczkę wcześnie rano, żeby móc zaparkować. Trasa nad Morskie Oko i z powrotem do Palenicy ma długość około 17 km, a jej przejście zajmuje około 4 godziny. Dodatkowo, można obejść staw dookoła (około 2,5 km), co zajmuje około 1 godzinę. Turyści często decydują się na przejście znad Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami. Droga w obydwie strony ma około 4 km i zajmuje około 1,5 godziny. Z Palenicy Białczańskiej w kierunku Morskiego Oka ruszają zaprzęgi konne, które kończą swoją 7-kilometrową trasę na Włosienicy. Odcinek około 1,5 km od Włosienicy nad staw trzeba przejść na pieszo.

Morskie Oko – jak się przygotować do wycieczki? Droga do Morskiego Oka nie jest trudna technicznie ani wymagająca, więc na wycieczkę może wybrać się praktycznie każdy. Szlak mogą przejść również osoby starsze oraz dzieci. Droga jest dość długa i monotonna, jednak problemu z jej przejściem nie powinny mieć nawet osoby, które nie trenują regularnie. Należy jednak pamiętać, że w górach pogoda może się zmieniać dynamicznie, dlatego warto przygotować się na różne warunki atmosferyczne. Trzeba liczyć się również z tym, że droga jest dość długa, więc warto zabrać ze sobą coś do picia oraz do jedzenia. Poza tym, dla własnego komfortu i bezpieczeństwa warto założyć wygodne buty na grubej podeszwie.

East News

Morskie Oko – schronisko Nad brzegiem Morskiego Oka położone jest schronisko PTTK, które jest jednym z najstarszych schronisk w Tatrach. Schronisko nosi imię Stanisława Staszica. Znad Morskiego Oka odbiegają szlaki na Rysy, Szpiglasową Przełęcz oraz Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem, staw może być również początkiem wielu innych wycieczek. W związku z tym, planując dłuższą trasę, warto zatrzymać się w schronisku na nocleg, a o świcie następnego dnia ruszyć w dalszą podróż. W schronisku można również zjeść coś ciepłego, napić się kawy i herbaty oraz skorzystać z toalety.