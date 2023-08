Trudna sytuacja we Włoszech. Alarm w dziewięciu miastach

Mieszkańcy połudnoiwej części Europy w czasie lata zazwyczaj nie mogą narzekać na niskie temperatury i brak słońca, jednakże ostatnie miesiące były wyjątkowo upalne. W połowie lipca br. w Rzymie żar lał się z nieba. Wówczas odnotowano najwyższą od dekad temperaturę - ok. 41 st.C, a we wschodnich dzielnicach miasta termometry pokazały nawet 42,9 st.C. Tym samym pobity został rekord z 1946 r., gdy było 39,6 st. C.