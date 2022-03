Branża turystyczna na pomoc uchodźcom. Bezpłatne przeloty, przejazdy i noclegi

"Co My, ludzie turystyki możemy zrobić tu i teraz? To, co po potrafimy najlepiej, to, co robimy z powodzeniem od lat. Zorganizować transport i noclegi. Chcemy i potrafimy pomóc, ale także o pomoc prosimy" - pisze Alina Dybać na oficjalnej stronie poświęconej turystyce na Ukrainie.