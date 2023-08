Tunel pod Alpami zablokowany. Czas podróży wydłużony

Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym tygodniu, 10 sierpnia, kiedy to pociąg towarowy wykoleił się, uszkadzając znaczną część torów kolejowych i powodując zamknięcie tunelu. Szwajcarski narodowy przewoźnik kolejowy SBB ogłosił w oficjalnym oświadczeniu, że tunel Gotthard Base (tunel bazowy Świętego Gotarda) będzie częściowo dostępny ponownie od 23 sierpnia. Niemniej jednak ze względu na zmniejszoną pojemność, podróże pociągami pasażerskimi będą obecnie kierowane na alternatywną trasę, co może wydłużyć czas podróży nawet o dwie godziny. Ten stan może potrwać nawet do pierwszych miesięcy 2024 r.