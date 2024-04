Tunel pod Stonehenge? "Międzynarodowa kompromitacja"

- To był czarny dzień dla Wielkiej Brytanii - powiedział John Adams, przewodniczący grupy Stonehenge Alliance, która prowadzi kampanię przeciwko budowie tunelu, cytowany przez BBC. - Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy usłyszeli, że zamierzają zbudować obwodnicę nad egipskimi piramidami? Pomyślelibyśmy, że to coś niewyobrażalnego, a tutaj dzieje się naprawdę - dodał.