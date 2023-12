Turyści będą zachwyceni. Nowe połączenie kolejowe z Polski

Rail Baltica to linia kolejowa, która ma połączyć europejskie miasta, takie jak: Warszawę, Kowno, Rygę, Tallin i Helsinki. Zaplanowano też nitki do Wilna i ryskiego lotniska. Projekt zakłada, że infrastruktura kolei dużych prędkości połączy Polskę z krajami bałtyckimi do 2030 roku.