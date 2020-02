Turyści na wyspie bez telefonów. Szalony pomysł Brytyjczyków

Przeżyjesz wakacje bez smartfona? Wymieniłbyś go na staroświecką mapę, aparat i pocztówki? Odwiedzając wyspę Man, możesz przeżyć "detoks cyfrowy". Ten szalony pomysł realizowany jest w ramach nowej cyfrowej inicjatywy detoksykacyjnej.

Turyści biorący udział w programie "Visit Isle of Man" będą poproszeni o zablokowanie swoich telefonów na czas pobytu na wyspie. W zamian za to otrzymają od organizatorów tzw. "Phonebox", czyli skrzynkę, w której znajdą przydatne "analogowe przedmioty". Wśród nich m.in. przewodnik po wyspie, książeczki do identyfikacji ptaków i roślin, wybór lornetek i lup, dziennik podróży oraz paczka kart do gry.