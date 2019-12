Wyspa Bali. Raj, który musisz zobaczyć na własne oczy

"Wyspa Tysiąca Świątyń", "Wyspa Bogów", "perła archipelagu Lesser Sunda" albo po prostu "raj". Jakkolwiek nie nazywać Bali, żadna z tych wymyślnych nazw nie będzie w stanie oddać piękna i mistycyzmu tej niewielkiej indonezyjskiej wyspy.

Nie warto przysłuchiwać się opowieściom ludzi, którzy właśnie wrócili z wakacji na Bali . Przecież raj to nie miejsce, o którym się słucha – raj to miejsce, które trzeba zobaczyć na własne oczy, a jego urok i moc poczuć na własnej skórze.

Bali zachwyci Cię swym urokiem

Co stanowi o niezwykłej atmosferze tego miejsca, które rokrocznie przyciąga coraz więcej turystów z całego świata, a realizatorzy programów reality show widzą w nim idealne połączenie urokliwego krajobrazu, tajemniczego nastroju i pełnych radości i spokoju mieszkańców? Dla jednych Bali stanowi modne miejsce na mapie świata, które idealnie wpisuje się w instagramowe kanony, dla innych to idealne miejsce do nurkowania i surfowania, dla kolejnych – uduchowiony obszar pozwalający na odnalezienie własnego "ja".