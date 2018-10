Turysta uderzony przez strażnika na lotnisku. Rząd za niego przeprasza

Do sieci trafiło nagranie na którym widać, jak turysta z Chin zostaje uderzony pięścią w twarz przez strażnika na lotnisku w Bangkoku. Incydent wywołał skandal, a rząd Tajlandii musiał się z niego tłumaczyć. Pracownik został natychmiast zwolniony.

Wideo przedstawia incydent do którego doszło 27 września na lotnisku Don Mueang w Bangkoku. Pracownik lotniska przez krótką chwilę szarpie się z chińskim turystą, a potem uderza go w twarz. Mężczyzna nie mógł przedstawić dokumentów potwierdzających jego zakwaterowanie w Tajlandii i odmówił przewiezienia go do aresztu. Strażnik postanowił sam rozprawić się z nieposłusznym turystą i wymierzył mu karny cios.