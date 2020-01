Turysta walczy o życie. Zaraził się groźnym wirusem na tajskiej wyspie

Brytyjczyk Ash Shorley, który przyjechał na wakacje do Tajlandii, jest w stanie krytycznym. Zaraził się nowym szczepem koronawirusa, coraz bardziej rozprzestrzeniającego się w Azji Wschodniej. Podobny do SARS-u wirus zabił dotychczas trzy osoby.

Lekarze obawiają się, że 32-letni mężczyzna, zmagający się ze skrajnie niebezpieczną infekcją płuc, może stać się pierwszą "zachodnią" ofiarą śmiertelną tajemniczego wirusa , a czwartą na świecie. Wszystko wskazuje na to, że Brytyjczyk zaraził się wirusem podczas krótkiej wizyty na wyspie Koh Phi Phi.

Shorley został przetransportowany do szpitala specjalistycznego na oddaloną o 50 km wyspę Phuket (na niej spędził większość urlopu przed trafieniem do szpitala) z zapadniętym płucem i w stanie agonalnym. Lekarze przekazali, że objawy choroby są identyczne z tymi, którzy mieli pacjenci w ostatnim czasie w Chinach, skąd właśnie zaczął się rozprzestrzeniać wirus.

Jest podobny do SARS-u i od grudnia 2019 r. mogło się nim zarazić nawet 1700 osób. Niemal wszystkie pochodzą z miasta Wuhan lub odwiedzały je w ostatnim czasie. Chińskie władze ujawniły w połowie stycznia, że wirus zaczął się rozprzestrzeniać także w Pekinie i Shenzen. Dotarł również w ostatnich tygodniach do Korei Południowej, Japonii i właśnie Tajlandii, która o tej porze roku cieszy się największą popularnością wśród turystów. W Bangkoku czy na wyspach typu Phuket spędzają co roku wakacje tysiące urlopowiczów z Polski.