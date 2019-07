Pasożyt "crypto". Wywołuje chorobę, która może spowodować śmierć

Gatunek chorobotwórczego pierwotniaka - cryptosporidium parvum – stanowi coraz większe zagrożenie. Pasożyt ten ma wysoką odporność, a jednym z miejsc, w którym można mieć z nim styczność, jest basen.

Latem znacznie częściej korzystamy z basenu. Podobnie jest podczas wyjazdów wakacyjnych. Jednak, jak przekazuje agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych - Centers for Disease Control and Prevention (Centra Kontroli i Prewencji Chorób), należy uważać, ponieważ wzrasta liczba zachorowań na kryptosporydiozę.

Choroba jest wywoływana przez pasożyty cryptosporidium parvum, które znajdują się m.in. w kale. Objawia się nudnościami, wymiotami i biegunką, która może trwać do 3 tygodni. Niekiedy występują duszności, kaszel oraz podwyższona temperatura. Chorobę najgorzej przechodzą dzieci, kobiety w ciąży i osoby ze zmniejszoną odpornością – w przypadku tej ostatniej grupy osób wystarczy nawet jedna cysta, by się zarazić (u zdrowego człowieka ok. 30). Ponadto przebieg choroby jest znacznie poważniejszy i może skończyć się śmiercią.