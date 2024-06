Turysta zatrzymany we Włoszech. "Idiotyczny gest"

Pompeje odwiedza nawet 3,5 mln turystów rocznie

Pompeje to miasto zniszczone w czasach cesarstwa rzymskiego przez erupcję Wezuwiusza. Popiół wulkaniczny, który je zasypał, utrwalił budowle, przedmioty oraz niektóre ciała ludzi i zwierząt, co umożliwia obejrzenie wyglądu starożytnego rzymskiego miasta. Ruiny Pompejów położone są ok. 20 km na południowy wschód od Neapolu.