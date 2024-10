Turystka pozywa przewoźnika i chce gigantyczne odszkodowanie. Powód szokuje

Gigantyczne pieniądze

Złożenie pozwu jest pretekstem do wywalczenia od linii lotniczej odszkodowania. Kwota, o którą ubiega się kobieta, przyprawia o zawrót głowy. Mowa bowiem aż o 172 tys. dolarów (prawie 700 tys. zł). Zdaniem prawników poszkodowanej, odszkodowanie należy się na mocy przepisów Konwencji Montrealskiej. Przewoźnik, póki co nie odniósł się do sprawy.