Tygrys zaatakował krowę w szopie. Rosjanin rzucił się na niego bez zastanowienia

Witalij Saidow siedział w saunie, gdy usłyszał niepokojące dźwięki dochodzące z jego szopy. Gdy udał się na miejsce, aby sprawdzić, co się dzieje z jego zwierzętami, przeżył szok.

W Kraju Chabarowskim we wschodniej Rosji doszło do ataku tygrysa na bydło zamknięte w szopie. Mężczyzna, do którego należały zwierzęta, wdał się w walkę z tygrysem.

- Złapałem za widły i próbowałem uderzyć go w plecy, żeby go odstraszyć, ale to nie pomogło - relacjonował mężczyzna. - Wtedy ten wielki kot mnie zaatakował. Wybiegłem na zewnątrz i skierowałem się w stronę domu, gdzie wziąłem do rąk pistolet, jednocześnie krzycząc "tygrys" do mojej żony. Strzeliłem w powietrze, ale to nie pomogło. Drugą kulę skierowałem w stronę tygrysa. Przeszła przez głowę i go zabiła.