Tyle kosztują pączki na Krupówkach. Ceny szokują

- Kupiłem jednego pączka, żeby spróbować, co to jest za 11 zł. Faktycznie są pyszne, ale taka cena to przesada. Wydać 44 zł na pączki dla jednej rodziny... nie wiem kto to kupuje - komentują turyści. - Cena robi wrażenie, jak ceny wszystkiego - mówi inna urlopowiczka z Zakopanego.