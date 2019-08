#UgaśmyPłucaŚwiata. Cejrowski nie dowierza. Zdjęcia z Amazonii to nie fotomontaż

Wojciech Cejrowski uważa, że w Amazonii wcale nie dzieje się tak źle, jak jest to przedstawiane. Tymczasem w sieci pojawiają się nowe, porażające zdjęcia "zielonych płuc ziemi". Ten widok daje do myślenia.

Amazonia płonie

Tysiące pożarów przetoczyło się przez brazylijskie lasy deszczowe Amazonii i doprowadziły do międzynarodowego protestu. Prezydent Jair Bolsonaro pod groźbą nałożenia sankcji obiecał wysłanie 44 tys. żołnierzy do stawienia czoła ogromnym płomieniom. Cztery stany - Roraima, Rondonia, Tocantins i Para - poprosiły o pomoc w zwalczaniu pożarów. Gasi się je z lądu i z powietrza. W mediach społecznościowych można zobaczyć zdjęcia, pokazujące, co z "zielonymi płucami ziemi" zrobił człowiek.

W sytuację nie wierzy do końca Wojciech Cejrowski. Za pośrednictwem Facebooka podróżnik podzielił się swoją refleksją. "Nie dowierzam. Nie chce mi się wierzyć w te pożary. A jednocześnie głupio mi to mówić w sytuacji, gdy widzę filmy. Ha! A może ktoś podpalił ropę? Nie wiem. Szukam odpowiedzi i mi się rachunki nie zgadzają. Ot co. Sam z siebie amazoński las palić się nie chce. Gdyby mi ktoś postawił zadanie podpalenia dużej połaci lasu w Amazonii, to bym go poprosił o napalm lub dynamit do wysadzenia ropociągu" – napisał.

