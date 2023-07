Układali kamienie na torach. Ukraińcy słono za to zapłacą

Nieodpowiedzialne zachowanie

- Poprzez układanie przeszkód na torach może dojść do wykolejenia pociągu, wstrzymania ruchu, a co za tym idzie dużych opóźnień i uszkodzeń taboru kolejowego. Ponadto przeszkody ułożone na torach mogą doprowadzić do nagłego hamowania pociągu wskutek czego obrażeń mogą doznać podróżni - skomentowała Monika Komaszewska z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei. Dodała także, że najczęściej spotykanymi na torach przeszkodami są tłuczeń, opony i meble domowe.