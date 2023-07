Kolejne zapadlisko. Tworzy się niecałe 100 m od najbliższych domów

Może być niebezpiecznie

W Bolesławiu kolejne zapadlisko powstaje zaledwie w odległości ok. 100 m od domów mieszkalnych. Na razie widać tam jedynie opadnięcie terenu i spękania gruntu. Jeżeli dziura powstanie, to do środka wpadną liczne krzewy i drzewa, które już teraz są dość mocno pochylone.