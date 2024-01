Ukochana atrakcja Polaków zimą. W górach nawet ponad 200 zł za osobę

Udział w kuligu wieczornym z pochodniami połączonym z góralską biesiadą przy ognisku kosztuje podobnie, bo od 149 zł do 219 zł za osobę - w zależności od organizatora i miejsca. Jeśli na wypad zdecyduje się cała rodzina to wychodzi naprawdę sporo. Ale da się zaoszczędzić, bo klasyczny kulig po Zakopanem bez dodatkowych atrakcji i po krótszej trasie to koszt od ok. 80 zł od osoby. Taniej nawet o ok. 30 zł powinno być w mniejszych miejscowościach typu Wisła czy Szczawnica.