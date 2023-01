Ukraina zachęca turystów do odwiedzin Buczy i Irpienia. "Powinni sami zobaczyć skutki wojny"

"Poznaj Ukrainę"

Organizatorzy tego wielkiego wydarzenia branżowego zdecydowali się udostępnić Ukrainie stoisko bezpłatnie - ze względu na krytyczną sytuację kraju ogarniętego wojną. Pośród bogato zaaranżowanych punktów promujących kraje z całego świata, stoisko Ukrainy wyróżnia się skromnością, ale i prawdą. Na blacie leżą ulotki i naklejki z napisami: "Ukraina jest krajem odważnych ludzi", "Przyjedź do Ukrainy, tu jest tyle do zrobienia". Motto programu instytucjonalnego Kijowa to: "Poznaj Ukrainę".