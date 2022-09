Jeździli na wakacje do Ukrainy. "Ten kierunek był praktycznie nieodkryty, oryginalny"

Dlaczego akurat tam? – W tamtych czasach, a był to rok 2007, ten kierunek był praktycznie nieodkryty, oryginalny. To nas zaintrygowało – mówi. Jak wspomina wybrali się na Krym i zarówno podróż, jak i sam pobyt tam były dla nich ciekawym przeżyciem. Trasa z Polski do Ukrainy wiodła m.in. przez Kraków i Rzeszów. – Nie mieliśmy jeszcze praw jazdy, więc była to taka typowa podróż na studencką kieszeń. Pociągi, autobusy, jazda autostopem, na pewno miało to swój urok – opowiada.