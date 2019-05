Ukryte kamery na wakacjach. Można się przed nimi bronić

Kamery w domach wakacyjnych AirBnb to bardzo aktualny problem. I choć obsługa portalu wynajmującego mieszkania przygląda się właścicielom domów, ci i tak znajdą sposób, by podglądać swoich klientów.

Jednak przebiegli gospodarze postanawiają, mimo zakazów, kontrolować to, co dzieje się w wynajmowanych przez nich nieruchomościach. Kamery umieszczają w niepozornych obiektach, z których niektóre potrafią być bardzo małe. O jednejz takich sytuacji poinformowała na Facebooku Nealie Barker, która wybrała się na wakacje z mężem i dziećmi. Gospodarz przyznał się do posiadania kamery dopiero, gdy przedstawili niepodważalne dowody.