3 miesiące za darmo we Włoszech! Koszty pokryje Airbnb

Cztery osoby spędzą za darmo 3 miesiące w miejscowości Grottole w Italii. Skorzystają tam z lekcji włoskiego, poznają mieszkańców oraz wezmą udział w kursie gotowania. Wszystkie koszty pokryje serwis Airbnb.

Grottole to miejscowość na południu Włoch, w prowincji Matera. W 2016 r. zamieszkiwało ją 2186 osób. Od tego czasu miasto coraz bardziej się "kurczy" pod względem liczby mieszkańców.

Organizacja non profit "Wonder Grottole", zajmująca się m.in. rewitalizacją zabytkowego miasteczka, oraz portal Airbnb postanowili zachęcić turystów do odwiedzania miasteczka. Wpadli na pomysł, aby zaprosić 4 osoby na 3-miesięczne wakacje - za darmo. Za zakwaterowanie, jak i dojazd zapłaci Airbnb. Serwis zapewnia również po 900 euro na miesiąc na dodatkowe wydatki dla każdego z uczestników projektu.