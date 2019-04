Kamery w domu wakacyjnym Airbnb. Rodzina przerażona

Irlandzka rodzina wyjechała na wakacje do Grecji. Po jednej nocy spędzonej w domu wynajętym przez serwis Airbnb uciekła z niego w popłochu. Okazało się, że w każdym pokoju są zainstalowane kamery. Nawet w toalecie.

W rozmowie telefonicznej właściciel posiadłości powiedział im, że klucz do domu znajduje się w skrzynce pocztowej, lecz nie było go tam, gdy przyjechali. Zadzwonili więc do niego ponownie, a ten powiedział: "wejdźcie do ogrodu".