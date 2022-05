Unterbäch. Niepozorna perełka, o której usłyszał cały świat dzięki jednej kobiecie

Niewielkie miasteczko położone w cieniu Alp Berneńskich

Unterbäch to niewielka miejscowość w szwajcarskim kantonie Valais, którą zamieszkuje około 450 mieszkańców. Historia miasteczka sięga aż do drugiej połowy XVI wieku. Ze względu na swoje położenie, Unterbäch to jedno z najbardziej słonecznych miejsc w całej Szwajcarii. Rzeczywiście, szacuje się, że słońce świeci tu przez ponad 2 tys. godzin w roku.