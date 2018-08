Upalne lato nad Bałtykiem. Poczuj się jak w Hiszpanii

Ocieplenie klimatu może sprawić, że polskie morze będzie jeszcze chętniej wybieranym kierunkiem wakacyjnym. Nad Bałtykiem jest gorąco, ale nie tak upalnie jak w greckich czy hiszpańskich kurortach. Czy to wystarczy, żeby zachęcić naszych rodaków i obcokrajowców do spędzania wakacji w Polsce?

A może Bałtyk?

Ocieplenie klimatu może sprawić, że popularne regiony turystyczne staną się po prostu zbyt gorące, a spora część ruchu turystycznego przeniesie się w chłodniejsze regiony. Na przykład właśnie nad Bałtyk. Polska latem może na tym sporo zyskać, tym bardziej, że ocieplenie klimatu na przestrzeni kilkudziesięciu lat doprowadzi do wydłużenia sezonu wakacyjnego. Być może zniechęci to Polaków do spędzania wakacji w upalnych krajach, a zachęci do wypoczynku w Polsce, gdzie pogoda stanie się bardziej przychylna niż w ubiegłych latach.